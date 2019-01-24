Milos Macura, YDÜ'de

Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı, takımdan ayrılan Vukasin Mandic'in yerine Milos Macura'yı kadrosuna kattı

KKTCBF Büyük Erkekler Ligi lideri Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı, takımdan ayrılan Vukasin Mandic'in yerine Milos Macura'yı kadrosuna kattı.

Milos Macura'nın transferi ile ilgili olarak Yakın Doğu Üniversitesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Takımızın değerli oyuncusu Vukasin Mandic bizim de iznimizle oyunculuk hayatını sonlandırıp Gürcistan’da antrenörlük hayatına başlamak üzere aramızdan ayrıldı. Ailemizin bir parçası olan oyuncuya ileriki hayatında sonsuz başarılar dileriz.

Ani gelişen bu durum karşısında, geçen sezon sonu bizimle birlikte idmanlara çıkan Milos Macura ile irtibata geçtik. Karakteri ve performansından hiçbir şüphe duymadığımız oyuncu, teklifimizi hemen kabul etti ve bir gün sonra ülkemize geldi. Güçlü fiziği, savunması ve ekstra dış şutları ile bize çok katkı verecektir. Ailemize hoşgeldi."