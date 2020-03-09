Millilerimiz parkeye çıkıyor

Türkiye Bölgesel Basketbol Şampiyonası U18 Erkekler kategorisinin Kahramanmaraş ayağında maçlar bugün başlıyor. Ülkemizi temsil edecek U 18 Erkek Milli Takımımız D grubunda mücadele edecek ve ilk maçına bu akşam saat 21.00'de çıkacak.

Grup maçlarının Perşembe’ye kadar süreceği şampiyona Cuma günkü çeyrek final maçları ile tamamlanırken, son 4’e kalan takımlar yarı final turnuvasına katılmaya hak kazanacak.

U18 Milli Takımımız dünü tek idmanla geçirirken, ekibimiz bugün saat 21.00'de BenesBasket'le karşılaşacak. 2.günü maç yapmadan geçecek olan ekibimiz 3. gün Diltaş Eğitim Kurumları ile karşılaşacak. Millilerimiz grupta ilk ikiye girmesi durumunda Cuma günü yarı finallere kalabilme maçına çıkacak.