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MGA ve Soyer galip

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MGA ve Soyer galip

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U14 ve U16 Erkekler Liglerine oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. U16 Ligi’nde Mağusa Gelişim Akademisi, U14 Ligi’nde Soyer Spor oynadıkları müsabakaları galibiyetle tamamladı.

Soyer, TED’i yendi: 59-65

U14 Erkekler Ligi’nde TED Koleji ile Soyer Spor karşılaştı. TED Koleji Spor Salonu’nda oynanan maçtan 65-59’luk skorla galip ayrılan taraf Soyer oldu. Soyer ilk periyodu 21-9, ikinci periyodu 38-20 önde tamamladı. Üçüncü periyotta TED farkı 8 sayı azaltırken taraflar son periyoda 47-37 Soyer üstünlüğünde girdi. Son periyotta TED’in farkı kapama çabaları sonu vermezken müsabakayı Soyer Spor 65-59 kazandı.

MGA farklı kazandı: 76-15

Basketbolda U16 Erkekler Ligi’nde ise Mağusa Gelişim Akademisi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mağusa Arena’da karşılaştı. MGA rakibini 76-15’lik skorla mağlup etti. 16-2, 39-5, 54-10 ve 76-15’lik periyotlarla MGA maçı galibiyetle tamamladı.

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