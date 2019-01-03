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Mevlit: Hedefimiz galip gelmek

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LAÜ koçu Orhun Mevlit, rakipleri GAÜ karşısında hedeflerinin galip gelmek olduğunu vurguladı

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Mevlit: Hedefimiz galip gelmek
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Basketbol Büyük Erkekler Lig'inde bu akşam oynanacak Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) maçı öncesinde Lefke Avrupa Üniversitesi(LAÜ) koçu Orhun Mevlit açıklamalarda bulundu.

Bu akşam saat 19.00'da Girne'de oynanacak GAÜ-LAÜ maçı öncesi LAÜ antrenörü Orhun Mevlit'in görüşleri şöyle:

''Bu yıl genel kurul tarafından alınan karar doğrultusunda nicel bir artış yakalamak için basketbolumuz maalesef nitel bir erozyona uğramıştır.

Lefke Avrupa Üniversitesi olarak biz bu yıl önümüzdeki 5 yıl zirveyi hedefleyen bir takım oluşturma düşüncesiyle yola çıktık. Her yeni oluşturulan takım gibi zaman zaman sıkıntılar yaşamamız doğaldır. Tüm maçlarda olduğu gibi hedefimiz galip gelmektir. Kendi potansiyelimizi çok iyi biliyoruz. Lefke Avrupa Üniversitesi'nin rekabetçi ruhu genlerinde vardır. Bunu bugünkü maçta sahaya doğru bir şekilde yansıtıp yolumuza eksiksiz bir şekilde devam etmemiz gerekiyor.''

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