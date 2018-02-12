Melekler’in rakibi Fransız Bourges

Yakın Doğu Üniversitesi Kadınlar Euroleauge çeyrek finalde Fransız Bourges Basket Takımı’yla eşleşti. Üç maç üzerinden oynanacak çeyrek final serisinde iki maçı kazanan takım adını Final Four’a yazdıracak

FIBA Kadınlar Euroleauge B grubunda normal sezon maçlarını grup birincisi olarak tamamlayıp play-off’lara zirvede giden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, normal sezonu 12 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamlayarak grubu lider tamamlayan ve son 8’de ev sahibi avantajının da sahibi olan Yakın Doğu Üniversitesi, A grubunu dördüncü sırada tamamlayan Fransa’nın Boruges Basket takımıyla eşleşti. Grubu üçüncü sırada tamamlayan diğer Türk takımı Fenerbahçe ise çeyrek finalde A Grubu’nun ikincisi Macaristan temsilcisi Sopron Basket’le eşleşti.

İlk maç Caferağa Spor Salonu’nda

Play off maçları 28 Şubat, 7 Mart ve gerekirse 14 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak. Yakın Doğu Üniversitesi play-off ilk maçını 28 Şubat 2018 tarihinde kendi sahasına oynayacak.Üç maç üzerinden oynanacak çeyrek final serisinde iki maçı kazanan takım adını 20-22 Nisan’da düzenlenecek Final Four’a yazdıracak. Normal sezonu gruplarında lider bitirerek ev sahibi avantajını elinde bulunduran takımlar serinin 1-1 ile uzaması durumunda son maçı kendi sahalarında oynayacak.

Yarı Finalde Türk Derbisi Olabilir…

B grubunda iki Türk takımı olarak mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe turu geçmeleri halinde Final-Four yarı finalinde birbirlerine rakip olacak. Yakın Doğu Üniversitesi normal sezonda oynanan grup maçlarında rakibini hem kendi sahasında hem de deplasmanda 72-61 ve 65-76’lık skorlarla mağlup etmişti.

Sekiz Güçlü Takım Mücadele Edecek…

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Dinamo Kursk (Rusya) - FamilaSchio (İtalya)

Yakın Doğu Üniversitesi - Bourges Basket (Fransa)

Sopron Basket (Macaristan) - Fenerbahçe

UMMC Ekaterinburg (Rusya) ZVVZ USK Prag (Çekya)

Zafer Kalaycıoğlu: “Üçüncü maça gerek kalmadan final-four’a kalmak isteriz”

Kadın basketbolunda Avrupa’nın bir numaralı organizasyonu olarak görülen Euroleauge’de grubu lider olarak bitirip, play-off’lara ilk sıradan gitmelerini değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, “Hedeflerimize adım adım ilerliyoruz” dedi.

Euroleague’in dünyanın en iyi oyuncularının mücadele ettiği bir kulvar olarak gösterildiğini hatırlatan Başantrenör Kalaycıoğlu, bu kulvarda final-four oynayan takımlar arasına girmek istediklerini belirtti. İlk hedefleri olan mücadele ettikleri B grubunu lider bitirmeyi başardıklarını dile getiren Kalaycıoğlu, “Her zaman grubu birinci veya ikinci sırada bitirmekten bahsettik çünkü burada ev sahibi olma avantajı önem taşıyor. Eğer play-off’ta Bourges Basket ile oynayacağımız maç 1-1 sonuçlanırsa üçüncü maça ihtiyaç duyulacak. Üçüncü maçta grubu birinci ve ikinci bitiren takımın evinde oynanacak. Bu açıdan grubu birinci sırada bitirmemiz avantaj. Ancak, inşallah üçüncü maça gerek kalmadan iki maçı da kazanarak final-four’a kalırız” şeklinde konuştu.

“Kazanarak deplasmana gitmek istiyoruz”

Rakip Fransız takımını değerlendiren Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu “Rakibimiz 5 numarada biraz zayıf, bunu değerlendirmeye çalışacağız. A grubunu dördüncü sırada bitiren rakibimiz iyi oyunculara sahip bir takım. Ev sahibi avantajı ile kendi sahamızda oynayacağımız ilk maçı kazanarak deplasmana gitmek istiyoruz. İki maçı da kazanırsak final-four hedefimizi gerçekleştirmiş oluyoruz, konsantre bir şekilde mücadele edeceğiz.” sözlerini kullandı.

Zafer Kalaycıoğlu: “YDÜ’nün adını elit basketbol takımları arasına yazdıracağız”

Euroleauge’de final four’a kalmanın kolay olmadığını ifade eden Zafer Kalaycıoğlu, “Euroleuage’de rakiplerimiz daha önce final-four oynamış tecrübeli takımlar. Biz de final-four’a kalmamız durumunda bu takımlar arasında yer alacağız ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin adını elit basketbol takımları arasında yazdırmış olacağız. İnşallah sakatsız bir şekilde bu hedefimizi de bu sezon gerçekleştiririz” dedi.