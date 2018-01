Meleklerin rakibi Canik Belediyespor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda mağlup ettiği Samsun Canik Belediyespor’u konuk edecek

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 16. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Samsun Canik Belediyespor’u konuk ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, sezon başında ligin üçüncü haftasında karşılaştığı rakibini deplasmanda 65-47 mağlup etmişti. Ligde geride kalan 15 haftayı 14 galibiyet 1 mağlubiyetle geçen Yakın Doğu Üniversitesi 29 puanla 1. sırada bulunurken, Samsun Canik Belediye Spor ise 7 galibiyet ve 8 mağlubiyetle topladığı 22 puanla 9. sırada yer alıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliği yapacağı müsabaka, bugün KKTC saati ile 15.00, TSİ ile 16.00’da, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak.

Zafer Kalaycıoğlu: “Kazanmak için mücadele edeceğiz”

Maçı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Samsun Canik Belediyesispor’un iyi bir kadro oluşturarak sezona iyi başladığını ve kolay rakiplerden biri olmadığını dile getiren Kalaycıoğlu, “Rakibimizle sezonun üçüncü haftasında deplasmanda karşılaştık. Güzel bir oyunla ve sert savunmamızla maçı kazanmıştık. Rakibimiz ise ligdeki ilk yenilgisini almıştı.

Galibiyet serimizi devam ettirmek ve kendi evimizdeki maçı kazanmak için en az hatayla mücadele edeceğiz. Her maç ve her rakip bizim için önemli. Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Organize bir takım karşısında istediğimiz iyi oyunu ortaya koyarak ve bunu skora yansıtarak her zamanki gibi galibiyet için sahada olacağız” dedi.