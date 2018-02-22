Melekler’in rakibi BOTAŞ Spor

Mardin’de düzenlenen PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nda Yakın Doğu Üniversitesi, yarı finalde BOTAŞ Spor ile karşılaşacak. Maç bugün KKTC saati ile 14.30’da oynanacak

Mardin ev sahipliğinde düzenlenen PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nın çeyrek finalinde Abdullah Gül Üniversitesini yenerek yarı finale yükselen Yakın Doğu Üniversitesi’nin rakibi BOTAŞ Spor oldu. İki takım yarı finalde kupanın finaline kalmak için mücadele edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre müsabaka bugün, KKTC saati ile 14.30, TSİ ile 15.30’da, Mardin, Artuklu Yeni Spor Salonu’nda yer alacak. Kupa maçları, TİVİBU Spor ve Youtube kanalından şifresiz ve naklen yayınlanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Botaş Spor’u yarı finalde elemesi halinde B grubunda finale yükselen takımla 25 Şubat 2018 Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek.

ZAFER KALAYCIOĞLU: “FİNALE ÇIKMAK İSTİYORUZ”

BOTAŞ Spor’la yarı finalde eşleşmeleri ile ilgili konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, mücadele dozunu yüksek tutarak finale çıkmak istediklerini söyledi.

İkinci adım için daha konsantre olacaklarını ifade eden Başantrenör Kalaycıoğlu, “Kupa maçları zorlu mücadeleler. Bütün takımlar kupayı kazanmak istiyor. Bunun içinde sahada herkes gücünü ortaya koymaya çalışıyor. İlk turu geçtiğimiz için mutluyuz. İlk maçta tam olarak kendimizi ortaya koyamadık, bu maç daha sert geçecek.Botaş Spor ligin güçlü ve iyi basketbol oynayan takımlarından bir tanesidir. Ligde oynadığımız iki maç da zor ve sert bir mücadeleye sahne oldu. Botaş Spor’un hedefi Türkiye Kupası’nı kazanmak. Bu nedenle yarın çok sert bir maç olacak. Kupaların kolay kazanılmadığını ve zor bir mücadele içerisinde olduğumuzu biliyoruz. İlk adım olarak odak noktamızı yüksek seviyede tutarak finale kalmak. Bunu başarmak için oyuncularımın gereken özveriyi göstereceğine inanıyorum ve onlara güveniyorum. İnşallah finale kalarak kupayı kazanırız” ifadelerini kullandı.