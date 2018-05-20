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Meleklerin hedefi, seriyi eşitlemek

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Yakın Doğu Üniversitesi final serisinin dördüncü maçında, Fenerbahçe deplasmanında, seriyi eşitlemeyi hedefleyecek. Bugün, saat 18.00’de başlayacak olan maç TRT Spor’dan naklen yayınlanacak

Meleklerin hedefi, seriyi eşitlemek
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde, Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışı verdiği final serisinin dördüncü maçı bugün, saat 18.00’de, Metro Enerji Arena’da oynanacak. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre müsabaka bu heyecanlı müsabaka TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Seride, Fenerbahçe 2-1 öne bulunuyor.

KALAYCIOĞLU: “MAÇTAN GALİBİYETLE AYRILARAK GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEK İSTİYORUZ”

Fenerbahçe ile çıkacakları serinin dördüncü maçını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, maç boyunca en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi. Kalaycıoğlu, “Final serisinde ligin güçlü takımlarından Fenerbahçe’yi yenerek gücümüzü göstermek istiyoruz. Pazartesi günkü maçta sahada son ana kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak Kuzey Kıbrıs’ın en önemli markası olduklarını dile getiren Başantrenör Kalaycıoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Seride 2-1 geriye düşmek başarısızlık değil. Ligi birinci bitirdik, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandık. Euroleauge’de grubumuzu lider bitirdik ve final-four oynadık. Gelecek yıl yine Euroleauge’de oynama şansı elde ettik. Yine Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda oynayacağız. Final serisinde de Fenerbahçe’yi geçerek bu başarılarımızı kupa ile taçlandırmak istiyoruz” sözlerini kullandı.

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