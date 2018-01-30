Meleklerin hedefi lider tamamlama

YDÜ Kadın Basketbol Takımı, Rusya’da mağlup ettiği Nadezhda Orenburg’u konuk ediyor. Maç bugün KKTC saati ile 17.30’da İstanbul’da oynanacak. Maç, BRT 1 kanalı ile www.fiba.com web adresinden naklen yayınlanacak

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleauge B Grubu 14. ve son hafta maçında Rusya temsilcisi Nadezhda Orenburg’u konuk edecek. Grupta play-off’lara kalmayı garantileyen Yakın Doğu Üniversitesi, 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda yer alıyor. Rakip Nadezhda Orenburg ise grupta 4 galibiyet ve 9 mağlubiyetle averajla 6. sırada bulunuyor. Yakın Doğu Üniversitesi 7’inci haftada Rusya’da oynanan ilk maçta Nadezhda’yı 81-76 mağlup etmişti.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre müsabaka bugün, KKTC saati ile 17.30, TSİ ile 18.30’da, İstanbul, Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak. Yakın Doğu Üniversitesinin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, BRT 1 HD kanalı ile www.fiba.com web adresinden naklen yayınlanacak.

ZAFER KALAYCIOĞLU: “KAZANMAK İSTİYORUZ”

Rus temsilci ile çıkacakları maçı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, kendi sahalarında oynayacakları son grup maçını da kazanmak istediklerini söyledi.

Sezon başından itibaren zorlu maçlar oynayarak grupta liderliğe yükseldiklerini bundan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başantrenör Kalaycıoğlu, “Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Kazanarak emeklerimizin karşılığını alacağımız bir maç. Maçı kaybedersek grupta ikinci oluyoruz ve emeklerimiz boşa gitmiş olur. Oyuncularımızı bu maçın ne kadar sert geçeceği gerçeğiyle hazırlıyoruz. Zira rakibimiz maçı kazanırsa grubu altıncı sırada tamamlayarak Eurocup’ta mücadele etme hakkı elde edecek” dedi.

Geçen yıl Avrupa kulvarında Eurocup’ta da grubu lider olarak tamamladıklarını ve kupanın sahibi olduklarını anımsatan tecrübeli Başantrenör Kalaycıoğlu, “Bu başarıları sürdürebilmek bizim için önemli. Bunları devam ettirebildiğiniz zaman gerçekten başarılı sayılıyorsunuz. Burada da grubu lider olarak bitirmek istiyoruz. Birinci bitirirsek A grubunun dördüncüsü ile ikinci bitirsek A grubunun üçüncüsü ile eşleşeceğiz. Öncelikli hedefimiz maçı kazanarak grubu lider bitirmektir. Sonrasında da final-four için mücadelemize devam edeceğiz.