Meleklerin gözü finalde

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Çukurova Basketbol ile oynadığı yarı final serisinin dördüncü maçını kazanarak finale yükselmeyi hedefliyor. Maç bugün saat 19.00’da Mersin’de oynanacak ve TBF/youtube kanalından canlı yayınlanacak

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde eşleştiği Çukurova Basketbol ile serinin dördüncü maçına çıkıyor. Seride 2-1 önde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi bu maçı da kazanması halinde adını finale yazdıracak ve finalde Fenerbahçe ile lig şampiyonluğu için mücadele edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, serinin dördüncü maçı, bugün saat 19.00’da Mersin Edip Burhan Spor Salonu’nda oynanacak. Müsabaka, TBF/youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Zafer Kalaycıoğlu: “Hedefimiz maçı kazanarak final oynamak”

Serinin dördüncü maçını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, seriyi tamamlayarak finale kalmak istediklerini söyledi.

Finale kalabilmek için maçı kazanmaları gerektiğini belirten Başantrenör Kalaycıoğlu, “Oynadığımız son maç bu serinin en zor maçıydı ve akıllı bir şekilde oynayarak sahadan galip ayrıldık. Seride 2-1 öne geçmemiz seriyi daha da zorlaştırdı. Rakibimizin son şansı olabileceği için tüm güçlerini ortaya koyacaktır ve sert bir şekilde bunu sahaya yansıtacaklardır. Bu maç çok daha akıllı oynamalıyız. Maç için gerekli hazırlıklarımızı yaptık, sahada uygulamaya geçirmek için maç saatini bekliyoruz. Hedefimiz seriyi tamamlayarak finale kalan taraf olmak. Finalde Fenerbahçe ile mücadele edebilmek için maçı kazanmamız gerekiyor. Oyuncularım ve ekibime güveniyorum. En iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz” sözlerini kullandı.