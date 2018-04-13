Meleklerde hedef sezonu lider bitirmek

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, ligin son maçında Hatay deplasmanında galibiyet arayacak. Melekler bugün saat 14:00’te, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak maçı kazanıp, normal sezonu lider bitirmeyi hedefleyecek

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi lideri Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, ligin normal sezonda son maçı olan 26. haftada, zirve takibini sürdüren Hatay BŞB ile karşılaşacak. Yakın Doğu Üniversitesi ligde 21 galibiyetle liderken, Hatay BŞB’de 20 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi ligin ilk maçında rakibini 96-78 mağlup etmişti.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nin deplasmanda mücadele edeceği müsabaka, bugün, saat 14:00’de, Hatay Antakya Spor Salonu’nda oynanacak. Zirvenin iki güçlü takımının karşılaşacağı heyecanlı derbi, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

Zafer Kalaycıoğlu: “Lider bitirmek adına önemli bir maç”

Hatay BŞB maçıyla ligin normal sezonu kapatacaklarını dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, maç öncesi yaptığı değerlendirmede, ligi birinci ve ikinci bitirmek adına önemli bir maç olduğunu söyledi.

Hatay’ın Eurocup’ta elenmesinin ardından dikkatini lige çevirdiğini ifade eden Başantrenör Kalaycıoğlu, “Hatay takımına sahip çıkan ve arkasında duran, basketbola önem veren bir şehirdir. Ligin zirvesinde yarışan iki güçlü takım, ligin son haftasında basketbol severlere heyecanlı bir müsabaka izlettirecek. Ligi birinci veya ikinci bitirmek adına önem taşıyan bir maç. Biz de gereken önemi vererek mücadele edeceğiz. Bizim de hedefimiz ligi lider tamamlayarak play-off’larda saha avantajını elde etmek. Her iki takım içinde hayırlısı olsun” şeklinde konuştu.