Meleklerde hedef galibiyet

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe ile Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçına galibiyet için çıkacak. Maç bugün saat 18.00’de TRT Spor’dan naklen yayınlanacak

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe ile Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçına çıkıyor. Seride ilk maçı kazanan Fenerbahçe 1-0 önde bulunuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, üç galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı eşleşmede serinin ikinci maçı, bugün saat 18.00’de İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak. Heyecanlı müsabakayı basketbol severler, TRT Spor’dan naklen takip edebilecek.

ZAFER KALAYCIOĞLU: “HEDEFİMİZ SERİDE DURUMU 1-1’E GETİRMEK”

Fenerbahçe ile çıkacakları serinin ikinci maçını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, maç boyunca sahada en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

Fenerbahçe’nin iyi ve tecrübeli bir kadroya sahip ekiplerden biri olduğunu ifade eden Başantrenörü Kalaycıoğlu, rakiplerine saygı duyduklarını belirterek, “İlk maçta takımın en önemli parçalarından biri olan, aynı zamanda ligin asist kraliçesi Courtney Vandersloot'un yer almamasının büyük eksikliğini hissettik. Liderlik yapan oyuncumuz eksik olunca, rakibimiz açığımızı iyi kullandı. Hedefimiz bu maçı kazanarak seride durumu 1-1’e getirmek. Konsantre ve en iyi şekilde son topa kadar mücadele edeceğiz. Mücadele gücü yüksek olacak maçta, sahada sergileyeceğimiz mücadeleci oyunumuzla evimizdeki maçtan galip ayrılmak istiyoruz” sözlerini kullandı.