Melekler zorlandı ama kazandı

Yakın Doğu, Adana Aski deplasmanında uzatmada olsa maçı 86-73 kazanarak rakibin sürpriz yapmasına izin vermezken son haftaya lider girdi. Kayla McBride 24 sayı, 7 ribaunt ile galibiyete büyük katkı koydu

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 25. haftasında deplasmanda Adana ASKİ takımı ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımı, 71-71 eşitlikle uzatmaya giden maçtan 76-83 galip ayrıldı. Yakın Doğu Üniversitesi bu maçla galibiyet sayısını 23’e çıkararak ligin son haftasına, sezon boyunca aldığı 2 mağlubiyetle, en fazla sayı atan ve en az sayı yiyen takım olarak lider girdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Adana Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi Sandrine Gruda, Courtney Vandersloot, Bahar Çağlar, Quanitra Hollignsvorth, Olcay Çakır Turgut beşiyle çıktı. Maçta ilk üç periyot 15-21, 27-35, 48-57 Yakın Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğü ile geçilirken son periyotta 71-71 eşitlikle sona eren maç uzatmaya gitti. Uzatma sonucunda da Yakın Doğu Üniversitesi sadece 5 sayı izin verdiği rakibini 76-83’lük skorla yenerek maçı kazanan taraf oldu.

Adana ASKİ’de; Courtney Williams 29 sayı, 11 ribaunt, 4 asist ile oynarken, Yakın Doğu Üniversitesi’nde, Kayla McBride 24 sayı, 7 ribaunt ile galibiyette büyük pay sahibi oldu. Quanitra Hollingsvorth 15 sayı, 11 ribaunt, Sandrine Gruda 13 sayı, 10 ribaunt, Courtney Vandersloot 10 sayı, 11 asist, Elin Elebrink 7 sayı, 3 asist, Bahar Çağlar 6 sayı, 2 ribaunt, Olcay Çakır Turgut 5 sayı, 3 ribaunt kaydetti.