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Melekler zor virajda

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Yakın Doğu Üniversitesi, play-off yarı final serisinin 3. maçında Çukurova Basketbol ile deplasmanda karşılaşacak. Bugün oynanacak olan maç TRT Spor’dan naklen yayınlanacak

Melekler zor virajda
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Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final eşleşmesinde Çukurova Basketbol ile serinin üçüncü maçına çıkıyor.

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride her iki takımın aldığı birer galibiyetle eşitlik bulunuyor. Play-off yarı final serisinde ilk maçı Yakın Doğu Üniversitesi 78-76, ikinci maçı da Çukurova Basketbol 55-59 kazanmıştı. 

Yakın Doğu Üniversitesi kulübünden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Mersin deplasmanına gideceği müsabaka, bugün saat 19.00’da, Mersin Edip Burhan Spor Salonu’nda oynanacak. Müsabaka, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

ZAFER KALAYCIOĞLU: “ZORLU BİR PLAY-OFF  SERİSİ GEÇİYORUZ”

Deplasmanda çıkacakları serinin üçüncü maçını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, zorlu bir play-off serisi geçirdiklerini ifade ederek takım olarak en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

Oyuncularına güvendiğini ifade eden Başantrenör Kalaycıoğlu, “Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız, her maçı tek tek düşünüyoruz. Bu açıdan şu an bizim için en önemli olan önümüzdeki maç. Tüm konsantrasyonumuz bu maç üzerinde. İyi bir savunma kurgusuyla birlikte tam konsantre olarak güzel bir sonuçla maçı bitirmek istiyoruz. Play-off’lar zorlu bir maraton ve lider olarak bitirdiğimiz sezonda yakaladığımız başarılı grafiği play-off serisinde de sürdürmek istiyoruz. Tüm mücadelemizi sahaya yansıtarak seriyi kazanıp finale yükselmek hedefimiz” şeklinde konuştu.

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