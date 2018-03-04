Melekler tek sayı farkla mağlup

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, son periyottaki çabasına rağmen Fenerbahçe’ye deplasmanda bir sayı farkla mağlup oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 19. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, rakibine deplasmanda 66-65 mağlup oldu. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Metro Enerji Arena’da oynanan maça,Yakın Doğu Üniversitesi Courtney Vandersloot, Kayla McBride, Kuanitra Hollingsvorth, Jantel Lavender, Cansu Köksal beşiyle başladı. Maçta periyotlar 26-16, 46-30, 59-47 ve 66-65 tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Courtney Vandersloot 13 sayı, 5 ribaunt 8 asist, Kayla McBride 13 sayı, 4 ribaunt, Olcay Çakır Turgut 11 sayı, Sandrine Gruda 9 sayı, 5 ribaunt, Jantel Lavender, 6 sayı, 6 ribaunt, 5 sayı, Kuanitra Hollingsvorth 7 sayı, 8 ribaunt, Bahar Çağlar 6 sayı, 3 ribaut ile oynadı.