banner107
Melekler tek sayı farkla mağlup
Melekler tek sayı farkla mağlup
14 0
Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı
Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı
34 0
29 0
Honda CRV hayran bırakacak
Honda CRV hayran bırakacak
20 0
99 yaşında dünya rekoru kırdı
99 yaşında dünya rekoru kırdı
41 0
60 0
122 0
Sibirya soğuğu can aldı
Sibirya soğuğu can aldı
13 0
banner82
banner147

Melekler tek sayı farkla mağlup

banner27

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, son periyottaki çabasına rağmen Fenerbahçe’ye deplasmanda bir sayı farkla mağlup oldu

Melekler tek sayı farkla mağlup
banner137

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 19. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, rakibine deplasmanda 66-65 mağlup oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Metro Enerji Arena’da oynanan maça,Yakın Doğu Üniversitesi Courtney Vandersloot, Kayla McBride, Kuanitra Hollingsvorth, Jantel Lavender, Cansu Köksal beşiyle başladı. Maçta periyotlar 26-16, 46-30, 59-47 ve 66-65 tamamlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Courtney Vandersloot 13 sayı, 5 ribaunt 8 asist, Kayla McBride 13 sayı, 4 ribaunt,  Olcay Çakır Turgut 11 sayı, Sandrine Gruda 9 sayı, 5 ribaunt, Jantel Lavender, 6 sayı, 6 ribaunt, 5 sayı,  Kuanitra Hollingsvorth 7 sayı, 8 ribaunt, Bahar Çağlar 6 sayı, 3 ribaut ile oynadı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.