Melekler medya önüne çıktı

Kadınlar Euroleague’de Final-Four’a kalma başarısı gösteren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Macaristan’ın Sopron kentinde düzenlenecek olan FIBA Kadınlar Euroleague Final Four organizasyonu öncesi medya günü düzenledi

Kadınlar Euroleague’de grubu lider bitiren ve sonrasında tek Türk Takımı olarak Final-Four’a kalma başarısı gösteren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, 20-22 Nisan tarihlerinde Macaristan’ın Sopron kentinde düzenlenecek olan FIBA Kadınlar Euroleague Final Four organizasyonu öncesi İstanbul’da medya günü düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, yazılı ve görsel medyanın yoğun ilgi gösterdiği medya gününe Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Nayman, Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu ve oyuncular katıldı.

ZAFER KALAYCIOĞLU: “İLK HEDEFİMİZ SOPRON’U YENEREK FİNALE KALMAK”

Sopron Basket’in yabana atılmaması gereken bir takım olduğunu ifade eden Başantrenör Kalaycıoğlu, “Sopron iyi savunma yapan ve mükemmel bir takım uyumu olan bir takımdır. Bu başarılarını da çeyrek finalde Fenerbahçe’yi 20 sayı farkla yenerek gösterdiler.

2009 yılından sonra yeniden Final Four’a kaldılar. Biz de Euroleauge’e katıldığımız ilk yılımızda hem grubu lider bitirdik hem de Final Four’a kaldık. Bu çok büyük bir başarıdır. Bu başarıların arkasında iyi bir ekip çalışması var. Takım olarak Sopron’a karşı çok iyi hazırlandık. İdmanlarımızda Sopron’un oynadığı salondan taraftar seslerini hoparlörden verdik. Ayrıca idmanlarımızda rakip takımın forma renklerini kullanarak kendimizi o atmosfere hazırladık. Final oynamak içinde elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Kadın basketbolu tarihinde bu kadar kısa sürede bu kadar başarılı olan başka bir takım hatırlamadığını belirten Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, “Final-Four sezon başındaki en önemli hedefimizdi. Ölüm grubu deniliyordu bizim grubumuza. Fenerbahçe, Ekaterinburg gibi Final-Four tecrübesi olan takımlar vardı. Bunların arasından sıyrılarak grupta birinci olduk. Ligde normal sezonu da lider bitirdik. Bunlar kolay başarılan hedefler değildir. Burada bütün oyuncuları, yöneticileri ve çalışanları kutlamak gerekiyor. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Burada Final-Four oynayan çok oyuncumuz var. Takım kaptanımız Euroleague ve Eurocup kazanmış bir isim. Gruda, Fransa Milli Takımı’nda çok önemli işler yaptı. Geçen seneki oyuncularımız da çok önemli gelişim gösterdi takımımızda. Bireysel başarılı oyuncularımız var gibi görünse de bunların hepsi takımın başarısıdır” şeklinde konuştu.

Sözlerinin devmaında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmekten dolayı gururlu olduklarını söyleyen Kalaycıoğlu, “Oyuncuların o aidiyet hissiyatını Kıbrıs’a her gittiğimizde hissediyoruz. Kıbrıs halkı da bizi çok iyi ağırlıyor. KKTC’nin ambargoları delebilmesi için hedef olarak kadın basketbolunda başarı ele alındı. Biz de bu proje doğrultusunda hareket ederek ambargoyu delmek için gerekli adımları atmayı sağlayacak başarılar elde ettik.” dedi.

BAHAR ÇAĞLAR: “ALTINCI KUPAMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ”

Medya gününde söz alan Kaptan Bahar Çağlar ise “Burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Aile gibi bir ortama sahip olduğumuzu söylemek doğru olacaktır. Bu başarıların arkasındaki en temel nedenin bu ortam olduğuna inanıyorum. Final Four’da elimizden gelenin en iyisi yapacağız. Avrupa’da ikinci toplamda altıncı kupamızı alıp dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.