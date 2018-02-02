Melekler Kayseri deplasmanında

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 17. haftasında Kayseri deplasmanında Abdullah Gül Üniversitesi ile mücadele edecek. Maç bugün KKTC saati ile 15:00’te başlayacak

FIBA Kadınlar Euroleauge B grubu normal sezon maçlarını lider olarak tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, lider olduğu Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 17. haftasında deplasmanda Abdullah Gül Üniversitesi ile mücadele edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre müsabaka, bugün KKTC saati ile 15:00, TSİ ile 16.00’da, Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu’nda oynanacak. Yakın Doğu Üniversitesi ligin dördüncü haftasında kendi evinde konuk ettiği rakibini 85-45 mağlup etmişti. Abdullah Gül Üniversitesi ligde 6’ıncı sırada bulunuyor.

Zafer Kalaycıoğlu: “Kazanarak devam etmek istiyoruz”

Kayseri deplasmanında çıkacakları maçı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, kadın basketbolunda başarılar elde etmiş bir camia ve iyi bir takımla mücadele edeceklerini söyledi.

İlk maçı farklı kazandıklarını ancak bunun kolay bir maç olacağı anlamına gelmeyeceğini ifade eden Kalaycıoğlu, “Ligde üst sıralarda yer edinmeye çalışan güçlü bir rakibimiz var. Abdullah Gül Üniversitesi’nin bu sezon iyi oynadığı maçlarda sahadan mağlup ayrılma gibi talihsizlikleri oldu fakat rakibimiz iyi mücadele eden bir takım. Bizim için her maç olduğu gibi bu maç da ligdeki başarılı gidişatımızı sürdürebilmek adına önemlidir. Her iki takımda kazanmak için sahada en iyi performansını ortaya koyacaktır. Deplasmandan galibiyetle dönmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.