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Melekler işi zora soktu

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, maçta 81-68’lik skorla mağlup oldu. Bu galibiyetle Fenerbahçe seride 2-1 öne geçti

Melekler işi zora soktu
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 Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, maçta 81-68’lik skorla mağlup oldu. Bu galibiyetle Fenerbahçe seride 2-1 öne geçti. Serinin dördüncü maçı, 21 Mayıs Pazartesi günü yine Metro Enerji Arena’da oynanacak.

 Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Metro Enerji Arena’da oynanan maça Yakın Doğu Üniversitesi; Bahar Çağlar, Kayla McBride, Courtney Vandersloot, Quanitra Hollignsvorth, ve Jantel Lavender beşiyle başladı. Maçta periyotlar 21-19, 41-35, 57-48 ve 81-68 tamamlandı.

 Zafer Kalaycıoğlu: “ Seriyi sahamıza taşımak istiyoruz”

Maç sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, “Biraz daha fazla mücadele edebilirdik. Final serisi zor, ligin en iyi oyuncularının olduğu iki takım. İki takımda finale hak ederek geldi. Maçın kaç sayı farkla bitmesi önemli değil, seride kazandığınız zaman öne geçiyorsunuz. Asistte ön planda olan oyuncularımız dün biraz geriye düştü. Fenerbahçe’nin sert savunması etkili oldu. Hedefimiz pazartesi günkü maçı kazanarak seriyi kendi sahamıza taşımak” diye konuştu.

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