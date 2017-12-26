Melekler ilki başarma hedefinde

25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecekler. Yakın Doğu Üniversitesi hedefi, KKTC saati ile 17:00’de başlayacak ve TRT Spor ve BRT 2’den naklen yayınlanacak maçı kazanıp Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı ilk kez müzesine götürmek olacak

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Kupasının son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı ile play-off finalisti Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin iki önemli kulübünü karşı karşıya getirecek müsabaka, bugün, TSİ ile saat 18:00, KKTC saati ile 17:00’de, Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanacak. Heyecanlı müsabaka, TRT Spor ve BRT 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Geçtiğimiz sezonu FIBA Kadınlar Eurocup, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve PTT Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla kapatan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı bu anlamlı kupayı tarihinde ilk kez kazanmak için mücadele edecek. Fenerbahçe ise tarihinde 11 kez Cumhurbaşkanlığı kupasını kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesinde sakatlığından dolayı haftalardır forma giymeyen Quanitra Hollingsvorth ile Olcay Çakır da bu maçta kadroda yer alacaklar.

Zafer Kalaycıoğlu: “Kazanmak için gerekli hazırlıklarımızı yaptık”

Fenerbahçe ile verecekleri önemli kupa mücadelesini değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, herkesin merakla beklediği ve sahada mücadelenin ön plana çıkacağı bir maç olacağını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin maçı kazanmak için oyuncuların performansını sahada doğru kullanmasını sağlamak için görev yaptıklarını belirten tecrübeli başantrenör Kalaycıoğlu, yeterince hazırlandıklarını ve oyuncuların maça motive olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın statü gereği Türkiye Ligi Şampiyonu ile Türkiye Kupası’nı kazanan takımlar arasında oynandığını anımsatan Kalaycıoğlu, “Geçen sezon Türkiye Ligi’nde iki kupayı da biz kazandık ve play-off finalisti Fenerbahçe ile karşılaşacağız.

Türkiye Ligi’nde kadroları yakından takip edilen iki büyük takım. Herkesin merakla beklediği maçlardan bir tanesi. Heyecanlı ve zevkli bir basketbol izlettireceğimizi düşünüyorum. Telafisi olmayan bir maçta kazanan kupanın sahibi oluyor. Biz de gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Oyuncularımız her türlü fedakarlığı yaparak sahada gereken performansı ortaya koyarak mücadele edecekler. Oyuncularımız maçın önemi ve rakibimizin farkında onlarda gerekli tedbiri gösteriyor. Günlerdir yaptığımız çalışmalarla maça yeterince hazırlandığımızı düşünüyoruz. Motivasyonumuz yerinde artık top sahada en iyi performansı sergilemek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı geçen sezon Fenerbahçe'yi 60-55 yenen Hatay Büyükşehir Belediyesi kazanırken, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın dışında 3 takım şampiyonluk yaşadı. Kupayı daha önce 8 kez Galatasaray, 2 kez BOTAŞ Spor 1’er kez de Beşiktaş, Mersin BŞB kazandı.