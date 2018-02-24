Melekler, Hatay’a karşı zafer peşinde olacak

Kadınlar Türkiye Kupası’nda finalinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay BŞB, şampiyonluk için mücadele edecekler. Maç KKTC saati ile 14.00’te, oynanacak. Maç, Tivibu Spor ve TBF youtube kanalından naklen yayınlanacak. Meleklerin hedefi, ikinci kez kupayı müzesine götürmek olacak

Mardin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen PTT Kadınlar Türkiye Kupası finalinde, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı ile Hatay Büyükşehir Belediyesi karşılaşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre final mücadelesi, bugün, KKTC saati ile 14.00, TSİ ile 15.00’de, Artuklu Yeni Spor Salonu’nda oynanacak. Müsabaka, Tivibu Spor ve TBF youtube kanalından naklen yayınlanacak.

2016-2017 sezonunda İzmir’de düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası’nın ilk kez sahibi olan Yakın Doğu Üniversitesi, Hatay BŞB’yi yenmesi durumunda ikinci kez kupayı müzesine götürecek. Hatay BŞB ise kupada ilk kez finale kaldı.

İlk olarak 1992-1993 sezonunda düzenlenen organizasyonda kupayı 11’er kez Galatasaray ile Fenerbahçe, iki kez de Botaş kazandı. Kupada daha önce Beşiktaş, Erdemirspor, Brisaspor ve Adana ASKİ, AGÜ, Migrosspor, Urla Gençlik ve İstanbul Üniversitesi de birer kez final oynama başarısı gösterdiler.

Zafer Kalaycıoğlu: “Kupaya YDÜ adını yazdırmak istiyoruz”

Türkiye Kupası’nda finale kalmalarını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Türkiye Kupası’na bir kez daha Yakın Doğu Üniversitesi’nin adını yazdırmak ve kupayı Kıbrıs Türk halkına armağan etmek istediklerini söyledi.

Mardin’de olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Kalaycıoğlu, “Taraftarlarımızın salonu doldurmaları çok güzel. Yakın Doğu Üniversitesi olarak geçen yıl kupayı kazandık. Mücadele ettiğimiz Euroleauge’de grubu birinci bitirerek buraya geldik. Rakibimiz Hatay BŞB’nin de Eurocup’ta önemli maçı var. Türkiye Ligi’nde en az sayı yiyen takım biz, ez fazla sayı atan takımsa Hatay BŞB şu an. Zevkli ve güzel bir final maçı olacağını düşünüyorum. Benim için hem zor hem de heyecanlı. Kupada 10 kez yer aldım ve hepsinde başarılı oldum. Bu kupayı da kazanırsak 11 de 11 final kazanmış olacağım bundan dolayı heyecanlıyım. Mücadele dozunu artıracağımız bir maç olacak, oyuncularımın en güzel şekilde mücadelelerini verecek. Rakibimize başarılar diliyorum. Organisazyon için de, Türkiye Basketbol Federasyonu’na, PTT’ye ve naklen yayın yapan kanallara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bahar Çağlar: “ Kupayı müzemize götürmek istiyoruz”

Takım kaptanı Bahar Çağlar da, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak Mardin’de bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek “Geçen yılın şampiyonu olarak bu senede kupayı kazanıp müzemize götürmek istiyoruz. Rakibimize başarılar diliyorum” dedi.