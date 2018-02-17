Melekler, Galatasaray’a fark attı

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Galatasaray’ı 16 sayı farkla 70 – 54 mağlup ederek rakibini bir kez daha yenerken, 17. galibiyetini aldı. 14 sayı ile maçın en skorer ismi Melekler’den Courtney Vandersloot oldurken, ligde asist liderliğini elinde bulunduran Vandersloot YDÜ formasıyla 1500’üncü sayısına ulaştı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Galatasarayı konuk eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı 16 sayı farkla maçı 70-54 kazandı. Ligdeki galibiyet sayısını 17 yapan Yakın Doğu Üniversitesi liderliğini sürdürürken Galatasaray’da 10’uncu mağlubiyetini aldı. Yakın Doğu Üniversitesi rakibini kendi evinde oynanan ilk maçta da 71-77 mağlup etmişti.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maça Yakın Doğu Üniversitesi; Kayla McBride, Courtney Vandersloot, Bahar Çağlar, Olcay Çakır Turgut ve Quanitra Hollingsvorth beşiyle başladı. Maçta periyotlar 16-20, 37-28, 58-41 ve 70-54 tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde 14 sayı ile maçın en skorer ismi Courtney Vandersloot oldu. Ligde asist liderliğini elinde bulunduran Vandersloot bu maçla Yakın Doğu Üniversitesi formasıyla 1500’üncü sayısına ulaştı.

Quanitra Hollingvorth ile Gintare Petronyte’nin çıktığı hava atışında ilk hücumu alan Yakın Doğu Üniversitesi Olcay Çakır Turgut’la ilk basketi buldu. Petronyte ile karşılık gelince 2-2 skor kaydedildi. İlk dakikada basket faul alan Galatasaray skoru 5-2 yaptı. Courtney Vandersloot ve Qaunitra Hollignsvort ile 4-0’lık mini seri Yakın Doğu Üniversitesi 6-5 öne geçti (7.55). Petronyte’nin serbest atışları ve Dubuljevic ile skor bulan Galatasaray 6.4’de 8-13 öne geçti. Periyotta 4.27 geçilirken Yakın Doğu Üniversitesi skoru 12-13’e çekerek rakibi ile farkı bir sayıya düşürdü. Molaya gidilen periyotta Galatasaray 12-17 üstünlük sağladı( 3.36) Mola dönüşü bir dakika boyunca iki takımın da skor bulamadığı periyotta Yakın Doğu Üniversitesi Courtney Vandersloot ile sayı bularak skoru 14-17 yaptı. Periyodun son bir dakikasına 16-18 Galatasaray üstünlüğü ile gidildi. İlk periyodu hücum ribauntlarda etkili olan Galatasaray Yakın Doğu Üniversitesi karşısında 16-20 önde kapattı.

İkinci periyodun ilk iki dakikasında skor 22-22 dengelendi. Yakın Doğu Üniversitesi dengeyi kurduğu ve oyunda etkili olmaya başladığı periyotta ilk beş dakikada skorda 27-24 üstünlük sağladı. Savunmasını sertleştiren Yakın Doğu Üniversitesi karşısında 4.13’de molaya giden Galatasaray bu periyotta sadece 4 sayı bulabildi (29-24). Periyotta 2.26 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile 7 sayı farkla 33–26 geçildi. Büyük mücadelenin yaşandığı periyot sonunda maçın ilk yarısı 37-28 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile tamamlandı.

Üçüncü periyodun ilk basketi Galatasaray’dan geldi (37-30). Periyotta ilk üç dakika 41-34 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile geçildi. Maçtaki ilk üç sayılık basket periyotta 5.35 geçilirken Yakın Doğu Üniversitesinden Kayla McBride’dan geldi. Galatasaray’ın 6 sayı bulabildiği periyotta, Yakın Doğu Üniversitesi farkı 12 sayıya çıkararak skoru 46-34’e çekti ve maçta üstünlüğü ele geçirdi. Rakibi ile farkı açmaya devam eden Yakın Doğu Üniversitesi son 3 dakikaya 53-39 önde gitti. Ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi son periyoda 58-41 üstün gitti.

Son periyoda 17 sayı avantajıyla başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Quanitra Hollingsvorth’le ilk basketi buldu. Sandrine Gruda ile sayı bulmaya devam ederek farkı 20 sayıya, skoru da 61-41’e çıkardı(7.36). Maçın son beş dakikasına 65-45’lik skorla gidildi. Galatasaray dördüncü periyodun son çeyreğinde maçtaki ilk üç sayılık basketini buldu(65-48). Periyodun bitimine 2.15 kala Galatasaray rakibi ile farkı eritmeye çalışarak skoru 67-54 yaptı. Maçın bitimine 2 saniye kala Kayla McBride ile 3 sayılık basketi bulan Yakın Doğu Üniversitesi maçın skorunu belirledi ve sahadan 70-54 galip ayrıldı.