Melekler finalde

PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nda Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Botaş Spor’u mağlup ederek geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine finale yükseldi. Courtney Vandersloot maçın en değerli oyuncusu seçildi

PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Botaş Spor’u 16 sayı farkla 79-63 yenen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, finale adını yazdırdı. Yakın Doğu Üniversitesi, 25 Şubat 2018 Pazar günü finalde Fenerbahçe- Hatay BŞB maçının galibi ile mücadele edecek. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu’nda oynanan maça, Olcay Çakır Turgut, Quanitra Hollingsvorth, Kayla McBride, Sandrine Gruda ve Courtney Vandersloot ile başladı. Maçta periyotlar 7-15, 33-30, 61-46 ve 79-63 tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Courtney Vandersloot maçın en değerli oyuncusu seçildi. Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Kayla McBride 18 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, Courtney Vandersloot 15 sayı, 8 asist, Jantel Lavender 14 sayı, 5 ribaunt, Sandrine Gruda 14 sayı, 4 ribaunt, Quanitra Hollingsvorth 7 sayı, 6 ribaunt, Olcay Çakır Turgut 7 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, Bahar Çağlar 4 sayı, 4 ribauntla takımın öne çıkan isimleri oldular.