Melekler, Final Four için sahada

Yakın Doğu Üniversitesi, Fransa’da Kadınlar Euroleague çeyrek finalde Bourges Basket takımı karşısında Final Four için galibiyet arayacak. Yarın akşam KKTC saati ile 21.00’da başlayacak olan maç naklen yayınlanacak

Kadınlar Euroleague çeyrek finalde Fransa’nın Bourges Basket takımıyla eşleşen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, serinin ikinci maçına çıkıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, iki galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e kalacağı serinin ikinci maçı, maç bu akşam KKTC saati ile 21.00’da, TSİ 22:00'da Fransa’da City, Arena: Bourges, Palais des Sports du Prado’da oynanacak. Müsabaka, www.fiba.com web adresinden naklen yayınlanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı 83-67'lik skorla kazanarak seride 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Yakın Doğu Üniversitesi bu maçı da kazanması durumunda seride 2 galibiyeti elde ederek adını Dörtlü Finale yazdıracak. Seride 1-1 eşitlik sağlanması durumunda serinin üçüncü maçı, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde İstanbul'da 14 Mart Çarşamba günü oynanacak.

ZAFER KALAYCIOĞLU: “KAZANARAK FİNAL FOUR HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Fransa deplasmanını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, maça en iyi şekilde hazırlandıklarını ve galip gelerek Final Four’a Yakın Doğu Üniversitesi’nin adını yazdırmak istediklerini söyledi.

“Zor bir maç olacağını biliyoruz ona göre hazırlandık” diyen Başantrenör Kalaycıoğlu, “Sezon başından itibaren Euroleaugede çıktığımız zorlu maçların ardından mücadele ettiğimiz B grubunu lider olarak tamamladık. Yakın Doğu Üniversitesi olarak grubu birinci bitirmek büyük önem arz ediyordu. Ekaterinburg ve Fenerbahçe’nin yer aldığı gruptan birinci çıkarak önemli bir işe imza attık. Bu kulvarda koymuş olduğumuz ilk hedefi gerçekleştirerek emeklerimizin karşılığını aldık. Sıradaki hedefimiz kadın basketbolunun elit ve güçlü takımlarının yer aldığı Final Four’a adımızı yazdırmak. Zorlu bir takımla eşleşmemiz oldu. Bourges Basket iyi oyunculara sahip Fransız basketbolunun elit takımlarından. Kendi sahamızdaki ilk maçı kazanmıştık. Fransa’daki maçın çok sert geçeceğini biliyoruz. İstanbul’daki maçın ilk üç periyodunda Bourges takımı bizi çok zorlamıştı. Çok atletik oyunculardan kurulu bir takım. Onlarda kendi sahalarında seyircilerinin desteği ile kazanmak için tüm mücadelelerini sahaya yansıtacaktır. Bizi İstanbul’dan daha zor bir maç bekliyor. Fakat oyuncularımız maçın öneminin bilincinde. Karşılaşmaya çok iyi hazırlandılar. Bizim de amacımız maçı kazanarak Final Four’a katılma hedefimizi gerçekleştirmek. Sahada asla pes etmeyen, hiç geri adım atmayan bir Yakın Doğu Üniversitesi takımı olacak. Hem iyi savunma yaparak, hem de hücumda etkili olarak sahada kendimize yakışan mücadeleyi vereceğiz” değerlendirmesinde bulundu.