Mapfree ve Koopspor yarı finalde

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası’nda ilk maçlar dün akşam Güzelyurt Spor Salonu’nda oynandı.

Mapfree, büyük çekişmeye sahne olan ve normal süresi 82 – 82 berabere tamamlanan maçta YDÜ’yü, uzatmalarda 101 - 97 mağlup edip Girne Amerikan Üniversitesi’nin rakibi oldu.

4 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak olan Federasyon Kupası’nda program şöyle oluştu:

Gecenin ikinci maçında Girne Üniversitesi karşısında 16 sayılık 86- 70’lik galibiyeti alan Koopspor, yarı finalde Lefke Avrupa Üniversitesi’nin rakibi oldu.