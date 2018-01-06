Mapfree, KooPardı gitti

Basketbol büyük erkekler ligine dün akşam oynanan maçlarla devam edildi.Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Koopspor ile Mapfree karşı karşıya geldi. İlk periyodu 6 sayı farkla önde tamamlayan Mapfree devreyi de 49-46 önde tamamladı. Başa baş bir oyunun sergilendiği üçüncü periyod sonrasında dördüncü periyoda Mapfree rakibine fazla basket vermeden maçı da 102-88 önde tamamladı.