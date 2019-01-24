Mandic ayrıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı oyuncusu Vukasin Mandic, takımdan ayrılırken, Doç Dr Hakan Atamtürk, YDÜ’nün elde ettiği başarılara olan katkısından dolayı Mandic’e teşekkür etti

KKTCBF Büyük Erkekler Ligi lideri Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı'nın önemli oyuncusu Vukasin Mandic takımdan ayrıldı.

LAÜ ile oynadığı son maçta 15 sayı atan Vukasin Mandic'in vedası ile ilgili olarak Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı'dan yapılan açıklama şöyle:

"Değerli oyuncumuz Vukasin Mandic’e veda;

YDÜ Basketbol Büyük Erkek Takımımızın değerli oyuncusu Vukasin Mandic, bizim de iznimizle oyunculuk hayatını sonlandırıp, Gürcistan’da antrenörlük hayatına başlamak üzere aramızdan ayrıldı. Vukasin Mandic’in bugüne kadar Ada’ya gelmiş; basketbol oyun zekası, arkadaşlık ilişkisi en üst düzeyde olan sporculardan biri olduğunu belirten YDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk; aramıza katıldığı günden bugüne kadar YDÜ’nün elde ettiği başarılara olan katkısından dolayı Mandic’e teşekkür edip, yeni adım attığı antrenörlük hayatında da başarılar diledi."