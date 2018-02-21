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Liselerin şampiyonları Levent ve Yakın Doğu kolejleri

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Liselerarası basketbol şampiyonası dün tamamlanırken kızlarda Levent Koleji, erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji şampiyon oldu

Liselerin şampiyonları Levent ve Yakın Doğu kolejleri
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen liselerarası basketbol finalleri dün oynanırken kızlarda Levent Koleji, erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji şampiyon oldu.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ilk maçta Levent Koleji ile Yakın Doğu Koleji karşı karşıya geldi. Rakibini 56-47 mağlup eden Levent Koleji kızlar şampiyonluğu kazanana takım oldu.

Erkekler final maçında ise Yakın Doğu Koleji ile Levent koleji karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonunda rahat bir oyunla rakibini 71-40 yenen Yakın Doğu Koleji erkekler şampiyonluğunu elde etti.

Erkeklerde üçüncülüğü Bülent Ecevit Anadolu Lisesi elde ederken kızlarda ise The AMerican Future College üçüncü oldu.

Final maçlarından sonra dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit ve diğer yetkililer tarafından verildi.

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