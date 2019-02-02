Liderliğin sahibi Uno Life ​

Girne’de Gümüş At Satranç Derneği’nde devam eden ve hakemliğini Cengiz Hasman’ın yaptığı Müessese Satranç Turnuvasında 4. turun sonunda Uno Life Developments tek başına lider oldu. Dün yapılan maçlarda en farklı galibiyeti Aroma Cafe, Kıbrıs Vakıflar Bankası’nı 4-0 yenerek elde etti. Merit Park Hotel, Alsancak Belediyesi’ni 3-1 yenerken, Alagadi Turtle Paradise Beach Restaurant da Merit Royal Hotel karşısında 2-0 galip geldi. Uno Life Developments de Ciddi Home Center’e 2-0 üstünlük sağladı.

4. hafta sonunda sıralama şöyle oluştu:

1-Uno Life Developments

2-Alagadi Turtle Paradise Beach Restaurant

3- Ciddi Home Center

4-Aroma Cafe

5-Merit Park Hotel

6-Alsancak Belediyesi

7-Merit Royal Hotel

8-Kıbrıs Vakıflar Bankası