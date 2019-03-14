banner255
Böyle girişimlere ihtiyacımız var
Böyle girişimlere ihtiyacımız var
10 0
Günlük vitamin takviyesi almak faydalı mı?
Günlük vitamin takviyesi almak faydalı mı?
18 0
 
İlkbahar ve beslenme
İlkbahar ve beslenme
15 0
Sevgi Soysal'dan, Elif Şafak'a ruhumuza dokunan kadın yazarlar
Sevgi Soysal'dan, Elif Şafak'a ruhumuza dokunan kadın yazarlar
30 0
Yeşil Kıbrıs, uzaydan böyle görüntülendi
Yeşil Kıbrıs, uzaydan böyle görüntülendi
53 0
Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan trend: Trashtag
Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan trend: Trashtag
56 0
Mobilyalardaki bardak izlerini çıkarmanın kolay yolları
Mobilyalardaki bardak izlerini çıkarmanın kolay yolları
27 0
banner82

Lider zorlanmadı

banner27

Basketbol Süper Liginde 10. haftanın en önemli maçında namağlup lider Yakın Doğu Üniversitesi, ezeli rakibi Koopspor’u 16 sayı farkla mağlup etti

banner262
Lider zorlanmadı
banner267

Basketbolda heyecan sürerken KKTCBF Basketbol Süper Liginde 10. haftanın en önemli maçında Koopspor, ezeli rakibi lider YDÜ'yü, Güzelyurt Spor Salonunda konuk etti.

Lider Yakın Doğu Üniversitesi rakibi karşısında maçın başından itibaren üstün oynarken, maçı da 16 sayı farkla 83-67 kazandı. Namağlup YDÜ 9. galibiyetini alırken, Koopspor, 3. mağlubiyetini aldı. YDÜ'de maça kaptan Halil Kutruza damga vurdu. 24 sayı atan Halil Kutruza, 7 sayı ve 2 de top çalmayla oynadı. 18 sayı atan Sercam İnancı ise 4 asist ve 4 ribaund ile galibiyete katkı koyarken, Palmer 15, İhsan 13 ribaund aldı. Koopspor’da direnen isim olan Kercem İnancı ise 24 sayı attı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.