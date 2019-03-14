Lider zorlanmadı

Basketbol Süper Liginde 10. haftanın en önemli maçında namağlup lider Yakın Doğu Üniversitesi, ezeli rakibi Koopspor’u 16 sayı farkla mağlup etti

Basketbolda heyecan sürerken KKTCBF Basketbol Süper Liginde 10. haftanın en önemli maçında Koopspor, ezeli rakibi lider YDÜ'yü, Güzelyurt Spor Salonunda konuk etti.

Lider Yakın Doğu Üniversitesi rakibi karşısında maçın başından itibaren üstün oynarken, maçı da 16 sayı farkla 83-67 kazandı. Namağlup YDÜ 9. galibiyetini alırken, Koopspor, 3. mağlubiyetini aldı. YDÜ'de maça kaptan Halil Kutruza damga vurdu. 24 sayı atan Halil Kutruza, 7 sayı ve 2 de top çalmayla oynadı. 18 sayı atan Sercam İnancı ise 4 asist ve 4 ribaund ile galibiyete katkı koyarken, Palmer 15, İhsan 13 ribaund aldı. Koopspor’da direnen isim olan Kercem İnancı ise 24 sayı attı.