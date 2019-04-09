Lider kayıpsız tamamladı

KKTCBF Basketbol Süper Liginin 14. hafta 2. maçında lider Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi'ni 85 - 81 mağlup etti. Lider YDÜ, zorlanmasına rağmen 4 sayı farkla maçı kazanarak, klasmanı kayıpsız tamamladı. YDÜ'de kaptan Halil Kutruza 27 sayıyla ön plana çıkarken, LAÜ'de Balentine, 30 sayıyla maçın en skorer adamı oldu.