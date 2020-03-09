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Lider doludizgin

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Lider Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi’ni11 sayı farkla 86-75 mağlup ederken liderliğini sürdürdü

Lider doludizgin

Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk adayı lider Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) RA-25 Spor Salonu’nda Lefke Avrupa Üniversitesi’ni (LAÜ) ağırladı. Maçtan 11 sayı farkla 86-75 galip ayrılan YDÜ, 11. Galibiyetini alırkeniddiasınısürdürdü.

Lefkoşa ekibinde 26 sayı 11 ribauntile İhsan Üğütücü galibiyete önemli katkı yaparken, 12 sayı 21 ribaunt ile oynayan DarrylPalmer özellikle savunmada önemli görev üstlendi. YDÜ’de kaptan Halil Kutruza 15, genç oyuncu Günay Ertopaloğlu 13 sayı ile oynarlarkenLAÜ’de ise Hamit Çeliktaşlılar 23, Ömer Güner 19 ve Arif Yılmabaşar 14 sayı attılar. 

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