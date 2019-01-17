Lider, başkentte farklı kazandı

Lider LAÜ, Başkent deplasmanında Soyerspor'u 43 sayı farkla mağlup ederek yoluna namağlup etti. Dennis 31, sayıyla maçın en skorer adamı oldu

KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta 2. maçında Soyerspor, RA25 Spor Salonu'nda konuk ettiği Lefke Avrupa Üniversitesi'ne (LAÜ), 43 sayı farkla 89 - 46 mağlup oldu. LAÜ maçı, tüm periyotlarda rakibinden önde götürdü. Ligin namağlup lideri LAÜ, oynadığı 5. maçını da kazanırken, Dennis 31, Rajko 19, Berk 11 sayıyla oynadılar. Soyerspor'da ise Takudzwa 15 sayı attı.