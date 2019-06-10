Levent evinde şampiyon

Basketbol U18 Kızlar Ligi’nde Levent Koleji Spor Salonu’nda oynanan maçta GAÜ’yü final serisinin üçüncü maçında 43 sayı farkla 72 – 29 mağlup eden Levent, seride durumu 3-0’a getirip şampiyonluğunu ilan etti

Basketbol U18 Kızlar Ligi’nde final serisinin üçüncü maçında da kazanan Levent olurken seride durumu 3-0’a getirip şampiyonluğunu ilan etti.

Levent Koleji Spor Salonu’nda oynanan maçta GAÜ’yü 43 sayı farkla 72 – 29 mağlup ederken 2018-2019 Sezonu U18 Kızlar Şampiyonu oldu.

Dün akşam oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini GAÜ 15-13 önde tamamlamasına rağmen ikinci çeyrekten itibaren rakibini adeta çökerten Levent, devre arasına 41-18 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte daha da coşan Levent, aradaki farkı iyice açarak son çeyreğe 43 sayı farkla oldukça rahat girdi. Üçüncü çeyrek Levent’in 25-5 üstünlüğünde tamamlandı.

Son çeyrekte her iki takım da farkın iyice açılması nedeniyle oyundan koparlarken bu çeyrek 6-6 berabere tamamlanırken, Levent karşılaşmadan 72-29’luk galibiyetle ayrıldı.

Kupalarını ÖYAK Müdürü Mustafa Oymacı’nın elinden alan Leventliler maçtan sonra Levent Koleji Spor Salonunda, 2018-2019 Sezonu U18 Kızlar Şampiyonu olmanın mutluluğunun coşkusunu doyasıya kutladılar.

Basketbolda, Yaş Gruplarında Kızlar Liglerinde şampiyonluklara adeta ambargo koyan Ayşe Günerman Özılgaz’ın koçluğunu yaptığı Levent takımları, şampiyonluklarına bir yenisini daha eklemiş oldular.