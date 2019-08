Lefkoşa sokaklarında, basketbol şöleni yaşanacak

Cyprus Basketball Academy’nin organize ettiği, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde, Spor Dairesi ve Basketbol Federasyonunun da işbirliği ile organize edilen “Nicosia Open 3x3 Basketball” yarın başlıyor

Cyprus Basketball Academy tarafından oluşturulan organizasyon komitesinin organize ettiği, “Change Your Life” sloganı ile KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde organize edilen sokak basketbolu turnuvası, “Nicosia Open 3x3 Basketball” yarın başlıyor.

3 günlük program ile planlanan turnuva her gün saat 18.00-23.00 saatleri arasında Atatürk Kapalı Spor Salonu Park Yeri’nde gerçekleştirilecek. 8 yaş altı, 10 yaş altı, 12 yaş altı, 14 yaş altı, 16 yaş altı, 18 yaş altı, Büyükler ve Masterler olmak üzere toplamda 15 kategoride 60’ın üzerinde takım, yaklaşık 250 sporcuyla yapılacak turnuvada ilk iki gün grup maçları, son gün ise yarı final ve final maçlarının yapılacağı açıklandı. Gıda Ltd. Nestle, Under Armour, Blackspade ve Nazlı Kardeşler Construction’ın sponsorluğunu üstlendiği organizasyonda 3 gün boyunca seyircilerin de katılabileceği ödüllü 3 sayı atış yarışmaları ve yetenek yarışmalarının da olacağı duyurulurken, Önder Alışveriş Merkezi, Ektam Kıbrıs, Kolan British Hospital, Eziç, Cranberries Dance Studio, Cemsa Sporting Center, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Oero Trading Ltd.’nin de destek verdiği turnuva şampiyonların belirlenmesinin ardından 9 Ağustos 2019 Cuma akşamı yapılacak ödül töreni ile son bulacak. Turnuva ile ilgili basın toplantısı bugün saat 10:00’da KTSYD Merkezinde gerçekleştirilecek.