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Lefkoşa Polis Müdürlüğü şampiyon
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Lefkoşa Polis Müdürlüğü şampiyon

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Lefkoşa Polis Müdürlüğü şampiyon
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Polis Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Müdürlükler Arası II. Basketbol Turnuvası tamamlandı.
Necati Taşkın Spor Salonunda dün oynanan yarı final ve final maçları sonucu, Güzelyurt Polis Müdürlüğü takımını finalde mağlup eden Lefkoşa Polis Müdürlüğü Takımı, şampiyon oldu. Şampiyonada Narkotik-Mali Polis takımını yenen Siyasi Polis Müdürlüğü Takımı ise üçüncü oldu.

Turnuvanın sayı kralı Güzelyurt Polis Müdürlüğü takımı sporcusu Behiç Akçın olurken, turnuvanın en iyi oyuncu Lefkoşa Polis Müdürlüğü Takımı sporcusu Mehmet Gökşah seçildi.

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