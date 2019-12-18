banner255
banner69
GAÜ ve DAÜ finalde
GAÜ ve DAÜ finalde
57 0
Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var
Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var
57 0
 
Futbolumuza MTG damgası
Futbolumuza MTG damgası
460 0
39 0
Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma
Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma
352 0
Babacar atıyor, Doğan kazanıyor
Babacar atıyor, Doğan kazanıyor
47 0
Merit Lefkoşa’da Tania coşkusu
Merit Lefkoşa’da Tania coşkusu
25 0
banner355

Lefke’de YDÜ kazandı

banner27

Lefke’de oynanan maçta Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi’ni mağlup ederkenAnderson-Palmer ikilisi galibiyeti getiren oyuncular oldular

Lefke’de YDÜ kazandı

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nin ikinci haftasında Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (LAÜ) Lefke Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 96-71’lik skor ile YDÜ oldu ve 2’de 2 yaptı. LAÜ ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. İlk yarısı çekişmeli geçen mücadelede YDÜ soyunma odasına 47-44 önde girdi. Lefkoşa ekibi ikinci yarıda üstünlüğü ele alarak mücadeleyi 96-71 galip tamamladı.

YDÜ’de Lashard Anderson ürettiği 27 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Darryl Palmer 24 sayı 10 ribaund ile galibiyette önemli rol üstlendi. LAÜ’de 26 sayı üreten Ömer Güner’in çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.