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Lefke, kopardı aldı

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Lefke, kopardı aldı
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KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta 2. maçında Lefke Avrupa Üniversitesi, Koopspor'u 82 - 62 mağlup etti. İlk çeyrekte Koopspor, rakibine büyük üstünlük kurup 12 sayı fark atmasına rağmen, 2. çeyrekte coşan Lefke, rakibine 20 sayı fark atıp devreyi 45 - 37 önde tamamladı. Lefke maç sonuna kadar farkı açarak oynarken, rakibini 20 sayı farkla mağlup edip, 82 - 62 mağlup etti. Lefke'de Dennis 21, Hamit 15 sayı attı. Koopspor'da Kercem'in 17 sayısı takımına yeterli olmadı.

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