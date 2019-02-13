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Lebron James’in yıllık kazancı parmak ısırtıyor

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NBA’de en çok kazanan yıldız basketbolcular açıklandı. Listenin ilk sırasında üst üste 5 yıldır LeBron James yer alıyor

Lebron James’in yıllık kazancı parmak ısırtıyor
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Forbes dergisi NBA’in en çok kazanan basketbolcularını açıkladı.
Listenin ilk sırasında yine LeBron James yer aldı. Los Angeles Lakers’ta oynayan James, üst üste 5 yıldır ligin en fazla kazanan ismi oluyor

Derginin haberine göre James’in kazancı 88.7 milyon dolar. Bunun 53 milyon doları sponsorluk gibi saha dışı gelirler.
LeBron James’ten sonra iGolden State Warriors’ın iki yıldızı Stephen Curry (79.5 milyon dolar) ve Kevin Durant (65 milyon dolar) yer alıyor. Oklahoma City Thunder’dan Russell Westbrook (53.7 milyon dolar) dördüncü, Houston Rockets’ın formda ismi James Harden ise (47.4 milyon dolar) beşinci sırada.
LeBron James’in saha dışı gelirleri Nike, Coca-Cola, Beats By Dre gibi sponsorluk anlaşmalarının yanı sıra yatırımcısı olduğu şirketlerin kazançlarını da içeriyor.

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