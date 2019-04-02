LeBron James Dünya Kupası’nda yok

Türkiye ile aynı grupta yer alan ABD'de LeBron James, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yer almayacağını açıkladı

Los Angeles Lakers’ta kötü bir sezon geçiren LeBron James, bu yaz Çin’de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası’nda ABD kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

ABD, milli takımımızın rakiplerinden biri.

Los Angeles Lakers’In play-off’lara katılamamasının ardından Dünya Kupası’na gidebileceği konuşulan yıldız basketbolcu kararını Greg Popovich’e bildirdi: “Pop ile olan her şeyi çok seviyorum. Ama bu benim için iyi bir yaz değil”

LeBron James’in başrolünü oynayacağı Space Jam 2 filminin çekimleri de bu yaz yapılacak.

LeBron’un 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılıp katılmayacağı ise merak konusu. LeBron, 2008 ve 2012’de altın, 2004’te ise bronz madalya kazanmıştı.