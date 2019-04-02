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LeBron James Dünya Kupası’nda yok

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Türkiye ile aynı grupta yer alan ABD'de LeBron James, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yer almayacağını açıkladı

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LeBron James Dünya Kupası’nda yok
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Los Angeles Lakers’ta kötü bir sezon geçiren LeBron James, bu yaz Çin’de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası’nda ABD kadrosunda yer almayacağını açıkladı.
ABD, milli takımımızın rakiplerinden biri. 
Los Angeles Lakers’In play-off’lara katılamamasının ardından Dünya Kupası’na gidebileceği konuşulan yıldız basketbolcu kararını Greg Popovich’e bildirdi: “Pop ile olan her şeyi çok seviyorum. Ama bu benim için iyi bir yaz değil”
LeBron James’in başrolünü oynayacağı Space Jam 2 filminin çekimleri de bu yaz yapılacak.
LeBron’un 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılıp katılmayacağı ise merak konusu. LeBron, 2008 ve 2012’de altın, 2004’te ise bronz madalya kazanmıştı.

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