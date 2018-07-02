banner107
Görneç şahlanacak
Görneç şahlanacak
2 0
Unutulmaz karakterleriyle KEMAL SUNAL
Unutulmaz karakterleriyle KEMAL SUNAL
66 0
Ev yapımı Milkshakeler
Ev yapımı Milkshakeler
31 0
Böyle hurda taşıma mı olur?
Böyle hurda taşıma mı olur?
66 0
Akinfeev kalesinde devleşti, Rusya çeyrek finale yükseldi
Akinfeev kalesinde devleşti, Rusya çeyrek finale yükseldi
64 0
Sertoğlu'nun istifası kabul edilmedi
Sertoğlu'nun istifası kabul edilmedi
86 0
Bosna Hersek'in “Saklı Cenneti” Prokosko
Bosna Hersek'in “Saklı Cenneti” Prokosko
66 0
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
90 0
banner82
banner147

LeBron James, 154 milyon Dolar’a Los Angeles Lakers’ta

banner27

Cleveland Cavaliers'tan ayrılan 33 yaşındaki James, Lakers ile 154 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşmeye imza attı

LeBron James, 154 milyon Dolar’a Los Angeles Lakers’ta
banner137

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncu LeBron James'i kadrosuna kattı.

Cleveland Cavaliers'tan ayrılan 33 yaşındaki James, Lakers ile 154 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

NBA kariyerine 2003'te Cavaliers'ta başlayan James, 2010-2014 yıllarında Miami Heat'te oynadıktan sonra eski takımına dönmüştü. Kariyerinde 4 kez NBA'in en değerli oyuncusu ödülünü kazanan ve 14 defa all-star seçilen James, Miami Heat'te iki, Cleveland Cavaliers'ta bir kez olmak üzere 3 NBA şampiyonluğu yaşadı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.