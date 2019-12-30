LeBron 9 bin asist barajını da aştı

NBA'de heyecan devam ediyor. Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks'i evinde 108-95 mağlup etti. Lakers adına 13 asist kaydeden LeBron James, NBA tarihinde 9 bin asist barajına ulaşan dokuzuncu oyuncu oldu

Gecenin önemli maçında Batı konferansı lideri Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks'i ağırladı.

Seyircisi önünde etkili bir oyun ile sergileyen Lakers ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı. İkinci periyotta da hız kesmeyen ev sahibi takım devreye 54-43 üstün girdi.

Dönüşte oyun hakimiyeti koruyan Lakers; AnthonyDavis ve KentaviousCaldwell-Pope'ın sayıları ile farkı açtı ve maçı 108-95 kazandı.

Karşılaşmada 13 asist yapan LeBron James, NBA tarihinde 9 bin asist barajına ulaşan dokuzuncu oyuncu oldu.

Gecenin diğer maçında MemphisGrizzlies, CharlotteHornets'i ağırladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi takım ilk periyodu 31-20 önde tamamladı.

Sonrasında oyuna denge gelirken devreye 56-46 Memphis üstünlüğü ile girildi.

İkinci yarınında ev sahibi takım farkı korudu ve parkeden 117-104 galip ayrıldı.

Memphis'teDillonBrooks 20 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.