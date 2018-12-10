LAÜ zorlanmadan kazandı

Basketbolda Süper Lig 2018-2019 sezonu ilk haftanın ikinci maçında Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçı kazanan konuk LAÜ oldu.

Ligin yeni takımı MTV UP Göçmenköy karşısında zorlanmadan kazanan şampiyonluk adayı LAÜ, sezona 79-45'lik galibiyetle başladı. Maçı 34 sayı farkla kazanan LAÜ tüm periyotlarda üstün olan taraftı. LAÜ'den Berk Argın 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Klojevic maçı 19 sayıyla tamamladı.

Basketbolda Süper Lig 2018-2019 sezonu ilk haftanın son maçı yarın akşam YDÜ RA25 Salonu'nda oynanacak olan YDÜ-DAÜ maçıyla tamamlanacak.