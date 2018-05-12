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LAÜ'ye ceza geldi

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Basketbol Federasyonu, basketbolda şiddeti önlemek için Lefke Avrupa Üniversitesi Spor Kulübü'nü antrenörünü ve yöneticisini, ceza kuruluna sevk etti. Antrenör ve yönetici Salı gün oynanacak YDÜ maçında sahada olamayacaklar

LAÜ'ye ceza geldi
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Basketbol Federasyonu hafta içi basketbolda şiddet ile ilgili sıfır tolerans kararının arkasında durmaya devam ediyor.

Basketbol Federasyonu, konu ile ilgili olarak bir basın bildirisi daha yayımlayarak, Lefke Avrupa Üniversitesi Spor Kulübü'nü, ceza kuruluna sevk etti. Basın bildirisi şöyle:

"Geçtiğimiz hafta içi bir basın bildirisi yayımlayarak basketbolumuzun şiddet olgusuyla biraraya gelmesinden duyduğu rahatsızlığı gündeme getiren Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu geçtiğimiz akşam oynanan Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Lig Final Serisi 2. maçı sonrasında Lefke Avrupa Üniversitesi Spor Kulübü'nü, antrenörünü ve yöneticisini YDÜ sporcusuna karşı yaptıkları davranış nedeniyle tedbirli olarak ceza kuruluna sevk etme kararı aldı. Basketbolla şiddeti biraraya getirmeme konusunda son derece kararlı bir çizgide duran federasyonumuzun aldığı bu sevk kararı sonrasında Salı gün oynanacak müsabakada ilgili kişiler sahada yerlerini alamayacaklardır. Basketbol kamu oyunu sağduyuya çağıran federasyonumuz basketbolumuzun gelişimi ve genç kuşaklara aktarımında büyük bir engel olarak gördüğümüz şiddet olgusunun karşısında olduğunu belirtmekte ve bu amaçla evrensel fair play felsefesi doğrultusunda faaliyetlerini devam ettirecektir." 

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