LAÜ'ye bir darbe de GAÜ'den

Basketbol Erkekler Süper Ligi'nde GAÜ ile LAÜ play-off açısından önem taşıyan maçta karşılaştılar. Girne'de oynanan mücadeleyi GAÜ 72-62 kazanarak kritik bir galibiyete imza attı. LAÜ son maçlardaki yenilgilerine bir yenisini daha eklerken GAÜ'de 13 sayı 20 ribaunt ile oynayan Erdem Tiryakioğlu galibiyetin mimarı oldu. Kutay Kıyıcı 16, Batuhan Tüzmen 14 sayı ile oynadı. LAÜ'de en fazla sayı üreten isim 20 sayı atan Arif Yılmabaşar oldu.
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