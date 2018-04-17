LAÜ uzatmada güldü

Basketbol Büyük Erkekler Ligi yarı final serisinde Lefke'de oynanan maçta LAÜ, Koopspor"u 77 - 74 mağlup etti. İlk 2 periyotta geride olan LAÜ, son 2 periyotta rakibine üstünlük kurarken, normal süre 60 - 60 berabere tamamlandı. LAÜ ilk uzatma sonunda rakibini 3 sayı farkla 77 - 74 mağlup edip, seride 1 - 0 öne geçti. LAÜ'de Lawson ile Nemenja 22'şer, Doğukan ise 11 sayıyla galibiyete büyük katkı koydu. Koopspor'da Derek'in 26 sayıyısı mağlubiyeti engelleyemedi.
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