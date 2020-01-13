LAÜ bir açıldı, pir açıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi, ilk devresi 1 fark önde tamamladığı maçın ikinci yarısında adeta coşarken, 26 sayı farkla galip geldi

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), İskele Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. LAÜ mücadeleden 85-59’luk skor ile galip ayrıldı.

İlk periyodu eşitlikle, devresi ise LAÜ’nün 1 fark üstünlüğünde tamamlanan maçın ikinci yarısında üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Lefke ekibi, mücadeleden 26 sayı farkla galip ayrılmasını bildi.

Arif, Ömer ve Doğukan’dan etkili performanslar

LAÜ’de Arif Yılmabaşar 29 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Ömer Güner 28 sayı 15 ribaunt ve Doğukan Demirman 3 sayı, 10 asist ve 10 ribaunt ile öne çıkan isimler olurken, DAÜ’de 21 sayı üreten Mehmet Ege Sap takımının en skorer oyuncusu oldu.