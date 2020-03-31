LAÜ arayı fırsata çevirdi

Lefke Avrupa Üniversitesi Koçu Vehit Altıncı, lige zorunlu ara verilmesini fırsata çevirerek fizyoterapistimizle görüşme yapıp, sporcularımız için fiziksel ve mental program hazırladık

Basketbol Erkekler Ligi ekiplerinden Lefke Avrupa Üniversitesi, durdurulan ligin ardından oyuncularına bireysel çalışma programları vererek formda kalmalarını sağlamaya çalışıyor. Konuyla ilgili bilgiler veren LAÜ Koçu Vehit Altıncı, bu dönemde kurallara uymanın önemine işaret ederken, oyuncuları için uyguladıkları programlara vurgu yaptı.

“BÖYLESİ DÖNEMLERDE ÖNLEMLERE UYMAK ÇOK ÖNEMLİ”

LAÜ Koçu Vehit Altıncı, öncelikle Covid-19 tehdidine karşı mücadele eden başta sağlık çalışanlarına, polislere, bakanlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Elinden gelen tek şeyin doktorların ve bakanlar kurulunun almış olduğu önlemlere uymak olduğunu, gerekmedikçe evlerden çıkılmamasını, evlerde hijyenik şartların sağlanmasını tavsiye eden Altıncı, sözü LAÜ’nün durumuna getirdi.

“VERİLEN PROGRAMA UYGUN EVDE ÇALIŞILIYOR”

Altıncı, “Bu yıl lige başlarken hedefimizi play-off olarak belirlemiştik. Bu hedefimiz için lige zorunlu ara verilmesini fırsata çevirerek fizyoterapistimizle bir görüşme yaparak sporcularımız için fiziksel ve mental bir program hazırladık.

Bütün sporcularımız evlerinde bir süredir bu program eşliğinde çalışmaktadır. Dilerim en kısa zamanda her şey normale girer ve salonlarımıza hep birlikte döneriz” dedi.