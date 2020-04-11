Kutruza: Federasyon lider YDÜ’yü şampiyon ilan edebilir

Halil Kutruza, dünya basketbolunda lider konumdakilerin şampiyon edilmesi olasılığının düşünüldüğünü belirtip, ZalgirisKaunas örneğindeki gibifederasyonun lider YDÜ’yü şampiyon ilan edebileceğini söylerken, hızlandırılmış bir liginde oynanabileceğini söyledi

COVID-19 salgını nedeni ile basketbol liglerine verilen ara ve yarım kalan liglerin ne olacağı konusu tartışılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili koçlar açıklamalarını önceki haftalarda yaparken, sporcular da düşüncelerini sıralamaya başladılar.

“Yurt dışından aldığım izlenim liglerin devam etmeyeceği yönünde”

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kaptanı Halil Kutruza, öncelikli olarak bir baba ve bir sporcu olarak evde kal çağrısını yinediğini ifade ederken, herkesin devletin uyarılarına uymasını istedi.

Kutruza, yurt dışında konuştuğu sporcu arkadaşlarından da aldığı izlenim ile dünyada basketbol liglerinin kaldığı yerden devam etmesinin söz konusu olmadığını, ülkemizde de bunun düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Evde bireysel çalışmaların yetersiz olacağını ve her şey normale girse bile hazırlık dönemi gerekeceğini ifade eden Kutruza, ya federasyonun şampiyon kararı vermesi, ya da gelecek sezon öncesinde hızlandırılmış bir lig oynanması fikirlerini ortaya koydu.

“Önümüzde ZalgirisKaunas örneği var”

Halil Kutruza, önlerinde bir Litvanya örneği olduğunu, bu ülkede salgın başlaması ile liglerin tamamlanarak lider konumda bulunan ZalgirisKaunas’ın şampiyon ilan edildiğini ifade ederek, aynı mantık ile federasyonun lider konumdaki YDÜ’yü şampiyon ilan edebileceğini ancak bunun hiçbir şekilde istediği bir durum olmadığını belirtti.

“Bir karar alınacaksa bu lider olanı şampiyon ilan etmek olur. Bunun böyle olmasını elbette istemem, gönlüm de el vermez, ama bu konuda Avrupa’daki federasyonların bu yönde hareket etme eğilimi olduğu da bir gerçektir” diyen Kutruza, bir diğer önerisini de seslendirdi.

“Yeni sezon öncesi hızlandırılmış lig yaparak bitirmek de zor ama mümkün”

Kutruza, “yeni sezonu Aralık’ta açmak yerine 1 ay öncesinde açmak ve hızlandırılmış bir lig veya kupada uygulanan bir turnuva şekilde ilerleyerek ligi tamamlamak da mümkün olabilir. Bana göre bu biraz zor ama mümkün olabilir” dedi.