Kupa YDÜ’nün

Basketbol Federasyon Kupası’nda şampiyon, final maçında Koopspor’u 69-55 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi oldu

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Kupası’nda şampiyon final maçının ardından belirlenirken kupa Yakın Doğu Üniversitesi’nin oldu.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maç çekişmeli başlarken ilk periyot 12-12 eşitlikle tamamlandı. Karşılıklı basketlerin atıldığı ikinci periyot sonunda YDÜ soyunma odasına 35-29 üstün girdi. İkinci devrede de kıyasıya bir mücadele vardı, YDÜ çift haneli sayılara farkı çıkarsa da Koopspor, son periyotta farkı eritmeyi başardı. Son sözü YDÜ söyledi ve maçı 69-55 kazanarak federasyon kupasının sahibi olup,kupayı müzesine taşıdı.

YDÜ’de 22 sayı 12 ribaunt ile Lashard Anderson, 15 sayı, 8 ribaunt ile İhsan Üğütücü ve 13 sayı 17 ribaunt ile Darryl J.Palmer galibiyette önemli pay sahibi isimler oldu. Koopspor’da 21 sayı atan Vucasin Mandic çift haneli sayılara ulaşan tek isim oldu.

Kupayı federasyonbaşkanı Ahmet Sütçü’den alankaptan Halil Kutruzave YDÜ basketçileri kupayı büyük bir coşku ile havaya kaldırırken, onları ilk tebrik eden Koopsporlularoldu.