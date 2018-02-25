Kupa canavarı YDÜ

Son iki sezonda mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Hatay BŞB’yi 86-79 yenerek, 2017 yılından sonra 2018 yılının da şampiyon oldu

Kadınlar Türkiye Kupası’nı finalinde Hatay BŞB’yi 86-79 yenen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu. 2017 yılından sonra 2018 Türkiye Kupası Şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi, ikinci kez kupayı müzesine götürürken Türkiye Kupası, EuroCup, Türkiye Lig Şampiyonluğu, 25. Cumhurbaşkanlığı Kupası olmak üzere 5’inci kupasını kazandı. Yakın Doğu Üniversitesi son iki sezonda mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyon olma başarısını gösterdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu’nda 21-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda çeyrek finalde Abdullah Gül Üniversitesi’ni 88-53’lük skorla geçen, yarı finalde de Botaş Spor’u 79-63’lük skorla yenerek adını finale yazdıran Yakın Doğu Üniversitesi, Hatay BŞB’yi 86-79 skorla yendiği finalde 26. kez düzenlenen organizasyonda şampiyon oldu. Yakın Doğu Üniversitesi şampiyonluk kupasını Türkiye Kadınlar Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun elinden aldı. Maçın en değerli oyuncusu 19 sayı, 4 ribaunt, 12 asistle Yakın Doğu Üniversitesinde Courtney Vandersloot seçildi.

Yakın Doğu Üniversitesi büyük mücadelede parkeye Coourtney Vandersloot, Kayla McBride, Bahar Çağlar, Olcay Çakır Turgut, Sandrine Gruda beşiyle çıktı. Maçta periyotlar 20-21, 45-34, 69-52 ve 86-79 tamamlandı.

ZAFER KALAYCIOĞLU; “KUPALARI KIBRIS TÜRK HALKI İLE KUTLAYACAĞIZ”

Maç sonrası şampiyonluklarını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, “Geçen yıl bütün kupaları kazandık.Yakın Doğu Üniversitesi tarihine 5’inci kupa olarak geçiyor. Kadın Basketbolu’nda bir marka olduğumuzu gördük. Bundan dolayı mutlu ve gururluyuz. Kıbrıs Türk halkı ile kenetlendik. Kupaları hep birlikte kutlayacağız” sözlerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu da, 11’inci finalinde de başarıya ulaştı. Daha önce Fenerbahçe ile 6 Galatasaray’la 3 Türkiye Kupası kazanan Kalaycıoğlu, 33. maçına çıktığı kupaya yine adını yazdırdı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde de lider konumda bulunan ve FIBA Euroleaugede mücadele ettiği B grubunu birinci tamamlayarak yoluna çeyrek finalde devam eden Yakın Doğu Üniversitesi, Zafer Kalaycıoğlu yönetiminde Türkiye Kupası, EuroCup, Türkiye Lig Şampiyonluğu, 25. Cumhurbaşkanlığı Kupası olmak üzere 5’inci kupasını kazandı.